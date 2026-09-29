Lazio, sospiro di sollievo per Gudmundsson: le sue condizioni
29.09.2026 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Albert Gudmundsson. Scongiurato un grave infortunio dopo la brutta caduta in Islanda-Estonia, che l'ha costretto a lasciare il campo dopo solo mezz'ora. Come riportato da Il Messaggero, l'ex Fiorentina avrebbe riportato solo una lieve lussazione alla spalla.
L'entità del problema poteva essere ben più pesante. Invece Gudmundsson dovrebbe saltare al massimo solo la gara contro il Monza (11 ottobre), per poi rientrare a disposizione contro la Juventus nella settimana successiva (18 ottobre). Un grande sospiro di sollievo per Gattuso, visto che il rischio era di perderlo per molto più tempo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.