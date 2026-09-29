Italia, Malagò sicuro: "Vedo la luce in fondo al tunnel"
All’indomani del successo dell’Italia sulla Turchia, con gli Azzurri che si sono imposti per 4-1 dopo il brutto ko contro il Belgio, il presidente della Figc Giovanni Malagò si è così espresso sulla Nazionale di Mancini.
“Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge e con ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel”.
“È stata una bella serata sotto tanti punti di vista, un'atmosfera del genere in una partita della Nazionale non mi era mai capitata, con il tifo da parte di ogni settore dello stadio, ma i ragazzi sono stati bravissimi. C’è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare”.
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