Lazio, Gudmundsson dopo l’infortunio: “Si va avanti…”

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Albert Gudmundsson farà ritorno a Formello dopo l’infortunio accusato con la Nazionale islandese. L’esterno e centrocampista biancoceleste avrebbe riportato una lussazione alla spalla che nei prossimi giorni sarà oggetto di esami strumentali che ne definiranno l’entità e i conseguenti tempi di recupero. Nel frattempo Gudmundsson parla attraverso i social. Sul proprio profilo Instagram, il classe 1997 ha pubblicato la foto del suo infortunio scrivendo: “È durata poco (la partita, ndr), ma si va avanti”.