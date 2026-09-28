Lazio, Gudmundsson dopo l’infortunio: “Si va avanti…”
28.09.2026 22:10 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Albert Gudmundsson farà ritorno a Formello dopo l’infortunio accusato con la Nazionale islandese. L’esterno e centrocampista biancoceleste avrebbe riportato una lussazione alla spalla che nei prossimi giorni sarà oggetto di esami strumentali che ne definiranno l’entità e i conseguenti tempi di recupero. Nel frattempo Gudmundsson parla attraverso i social. Sul proprio profilo Instagram, il classe 1997 ha pubblicato la foto del suo infortunio scrivendo: “È durata poco (la partita, ndr), ma si va avanti”.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.