Lazio | La Gazzetta dello Sport cita Sutalo: "In difesa c'è un tesoro"

RASSEGNA STAMPA - Approfondimento sui difensori della Serie A nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "In difesa c'è un tesoro", è il titolo delle due pagine che vedono alcuni dei nuovi centrali di questa stagione. Tra Balerdi della Roma, Gila del Milan, Lucumì della Juventus, Calvani del Frosinone e Comuzzo del Torino, c'è anche Sutalo della Lazio. Di seguito al sua descrizione.

"Il curriculum parlava chiaro già in partenza. Dei tre nuovi difensori centrali (Doekhi e Leite gli altri due) presi dalla Lazio per rimpiazzare Gila e Romagnoli, Josip Sutalo era sin dall’inizio (e lo è ancora di più adesso) quello cui affidare le chiavi del reparto arretrato. Rino Gattuso si sforza di ripetere che ha quattro centrali difensivi (oltre ai tre nuovi c’è Provstgaard) tutti dello stesso livello. In gran parte è vero, ma Sutalo ha qualcosa in più. Per esperienza (da anni fa parte della nazionale croata con cui ha disputato gli ultimi due mondiali), per storia personale (prima della Lazio ha giocato in club blasonati come Dinamo Zagabria e Ajax) e soprattutto per caratteristiche. È il più veloce dei quattro centrali ed è anche il più bravo nelle letture tattiche. A Venezia, nell’ultima partita di campionato prima della sosta, è stato autore, sullo 0-0, di un salvataggio prodigioso su Adams lanciato a rete. Uno di quegli interventi che vale come un gol realizzato. E, oltre a questo, ha anche recuperato qualcosa come 12 palloni. Sì, è lui il nuovo ministro della difesa della Lazio".