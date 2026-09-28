Lazio, Mancini sceglie Frattesi: sarà titolare in Turchia-Italia
RASSEGNA STAMPA - Cambia l’Italia il commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo la brutta sconfitta contro il Belgio la Nazionale è pronta a scendere in campo in Turchia per la seconda gara di Nations League. E, per l’occasione, tra gli Azzurri dovrebbe trovare spazio da titolare anche Davide Frattesi.
Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, Mancini sembrerebbe orientato a trovare maggior verticalità e sfruttare così la propensione al gol del centrocampista della Lazio. Sono otto quelli segnati finora da Frattesi in Nazionale, tre in cinque presenze invece quelli in biancoceleste.
La titolarità fissa ritrovata con l’arrivo alla Lazio e il buon momento realizzativo dovrebbero spingere quindi Mancini a concedere spazio dal primo minuto a Frattesi nella gara tra Turchia e Italia, già decisiva per le sorti azzurre in Nations League.