Rambaudi: “L’Italia avrebbe dovuto scegliere Baldini. Il rischio con Mancini…”

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Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si sofferma in questo caso sul momento della Nazionale. Queste le sue parole: “La strada giusta era quella che portava a Baldini, cambiando totalmente, dando spazio a calciatori con motivazioni e qualità diverse. Secondo me, Mancio, e poi di riflesso anche noi, pensiamo che alcuni giocatori siano intoccabili e facciano la differenza, ma alcuni credo che in Italia siano sopravvalutati nel giudizio”.

“Barella è un buon giocatore, in una squadra ci deve stare, ma non è un giocatore che ti determina le gare, non eccelle in qualcosa. Da lui non ci si può aspettare che ci faccia vincere le partite, deve essere una componenti che dà un contributo, poi certe qualità le devi cercare altrove”.

“Io penso che si debba dare un taglio con certi calciatori. Il cammino è quello dell’Under 21. Devi aprire un nuovo ciclo, poi ovvio che qualcuno lo tieni. Venerdì il primo tempo è stato inguardabile, dopo la reazione c’è stata. Con la Turchia faremo ancora grande fatica”.