Lazio, Lotito candidato in Calabria? Cannizzaro nega: i dettagli

28.09.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito candidato in Calabria? Cannizzaro nega: i dettagli

Lotito con un seggio in Calabria? Francesco Cannizzaro dice no. Come riportato da lacnews24.it, il sindaco di Reggio Calabria ha parlato del ruolo di Lotito nella politica e nel calcio calabrese: "Durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno con i tifosi: se fossi diventato sindaco, uno dei primi dossier sarebbe stato quello della Reggina, perché rappresenta un patrimonio sportivo, sociale e culturale della città. La settimana dopo la mia elezione sono andato a Roma e ho coinvolto il mio amico Lotito. Ho mantenuto la promessa".

Il sindaco respinge l’ipotesi di uno scambio politico: "Pensare che un uomo come Lotito abbia bisogno di venire in Calabria per ottenere un posto in Parlamento è assurdo. Sarebbe ancora più assurdo immaginare che io, Occhiuto o Forza Italia, che qui vale il 30 per cento, possiamo vendere una città in cambio di una candidatura".

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.