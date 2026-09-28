Lazio, Lotito candidato in Calabria? Cannizzaro nega: i dettagli

Lotito con un seggio in Calabria? Francesco Cannizzaro dice no. Come riportato da lacnews24.it, il sindaco di Reggio Calabria ha parlato del ruolo di Lotito nella politica e nel calcio calabrese: "Durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno con i tifosi: se fossi diventato sindaco, uno dei primi dossier sarebbe stato quello della Reggina, perché rappresenta un patrimonio sportivo, sociale e culturale della città. La settimana dopo la mia elezione sono andato a Roma e ho coinvolto il mio amico Lotito. Ho mantenuto la promessa".

Il sindaco respinge l’ipotesi di uno scambio politico: "Pensare che un uomo come Lotito abbia bisogno di venire in Calabria per ottenere un posto in Parlamento è assurdo. Sarebbe ancora più assurdo immaginare che io, Occhiuto o Forza Italia, che qui vale il 30 per cento, possiamo vendere una città in cambio di una candidatura".