Lazio, Isaksen segna contro il Galles: la Danimarca vince 2-0

Un gol annullato, uno valido. Gustav Isaksen sempre protagonista con la maglia della Danimarca. È sua la rete del 2-0 contro il Galles in Nations League: dopo l'autogol di Davies, ha raddoppiato il punteggio al 66'. Dieci minuti più tardi è uscito dal campo lasciando spazio a Daghim. Inizialmente era stato proprio l'esterno della Lazio a sbloccare la gara, ma il VAR ha annullato la rete per fuorigioco.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03