Malagò, si decide dopo la Nations League: le conseguenze del commissariamento

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La situazione di Giovanni Malagò tiene banco, a maggior ragione dopo le parole del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i membri della Giunta Coni subito dopo la fine delle prime partite della Nations League saranno chiamati a votare il commissariamento della Figc.

La Giunta è al lavoro da diversi giorni, con il compito di fare chiarezza sulla possibile violazione dello Statuto Figc e dei Principi informatori Coni per l’errata interpretazione della norma sul tesseramento. Nei giorni scorsi sono stati chiesti alla Figc i documenti sulle tre candidature pervenute entro i termini alla Segreteria Generale: quella di Malagò, di Giancarlo Abete e Renato Miele, l’avvocato ex calciatore dal cui ricorso è partito il caso (anche se quello contro l’ammissibilità di Malagò è arrivato molto oltre i 7 giorni previsti per impugnare una candidatura). Si arriverà dunque in Giunta con la relazione dei giuristi ingaggiati dal Coni, ma anche con la robusta memoria difensiva ricca di pareri di diversi giuristi che sta preparando la Figc.

Le possibili conseguenze

Come fatto capire da Ceferin il rischio per l'Italia di perdere Euro 2032 è concreto, ma possono esserci conseguenze anche sul fronte sponsor. Malagò, grazie alla sua credibilità anche internazionale, era riuscito a pianificare nuove sponsorizzazioni di cui alcune in dirittura d’arrivo. Dopo il Consiglio federale di venerdì, comunque, le varie componenti si sono schierate con il presidente. L'eventuale chiusura dell'esperienza di Malagò alla guida della Figc può dunque avere effetti decisamente devastanti.