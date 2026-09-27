Una Lazio ad alta intensità per tutta la stagione: il piano di Gattuso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Pressing ultraoffensivo, record di chilometri in partita, picchi di velocità esplosiva. È la Lazio arrivata alla sosta, è la Lazio che Gattuso vuole rivedere alla ripresa. Cinque giorni di riposo dopo Venezia, poi ha ributtato di peso la squadra in campo. Ritmi alti, allenamenti funzionali. Il dispendio fisico è forte, ma l'obiettivo è uno: mantenere uno standard di performance per tutta la stagione, evitando cali vistosi. Come riporta Corriere dello Sport, è il piano per arrivare fino in fondo e vedere cosa si è stati capaci di fare. Rino spiega e insegna la fatica che serve per appartenere, per superarsi, per lottare. S'è rimesso al comando della Lazio e ha ricominciato a pressare in stile martello pneumatico.

Gattuso ha chiesto di programmare due amichevoli: una oggi contro il Venezia, una sabato prossimo contro la Juve Stabia. Lo scopo è salvaguardare il lavoro svolto in estate, base dell'exploit nell'avvio di campionato.Gattuso pretende che la Lazio conservi le caratteristiche del nuovo corso, che sia esplosiva, che resti alta. "La mia gioia è questa, quando si vince si lavora meglio", l’ammissione di Rino a Venezia. Alla squadra ha ripetuto un concetto in questi giorni: "La classifica non ci riguarda. Ora siamo a -27 punti, dopo faremo tutti i ragionamenti. Assicuriamoci la tranquillità"

Gattuso non vuole sentir parlare di primo posto, di classifica o d'Europa. "Pensiamo partita dopo partita, non mettiamoci pressione, più di quanta ne abbiamo", la risposta in conferenza stampa a Fabiani, che si era lasciato sfuggire la parola "Europa". Un traguardo nobile è stato raggiunto, ricreare uno spogliatoio unito. Altri traguardi sono lontanissimi. C'è da migliorare, servono più gol. Mancano quelli di Pinamonti, uno dei nuovi da portare in condizione. Le prossime settimane serviranno per metterlo in scia ai compagni.