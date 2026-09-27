Lazio, Taylor sfida Milinkovic: vuole essere al centro dell'Olanda di Xavi

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RASSEGNA STAMPA - La prima sfida di Nations League della sua Olanda l’ha vissuta dalla tribuna, da semplice spettatore. Oggi Kenneth Taylor spera invece di poter scendere in campo. L’Olanda sarà di scena alle 18 in trasferta contro la Serbia e il centrocampista proverà a convincere Xavi a concedergli almeno qualche minuto a partita in corso.

Giovedì scorso, infatti, non era stato nemmeno convocato dal ct per l’esordio contro la Germania, chiuso sull’1-1 con le reti di Nmecha e Gakpo. Di fronte ci sarà la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic, ex centrocampista che ha fatto la storia alla Lazio.

Dopo essere rimasto fuori dalla lista di Koeman per gli ultimi Mondiali, il centrocampista biancoceleste vuole sfruttare le tre gare ancora a disposizione prima del ritorno a Formello per ritagliarsi il suo spazio e riconquistare centralità nelle gerarchie della Nazionale.