Pellegrini come Gigot? Il pensiero della Lazio sulla rescissione

26.09.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Pellegrini come Gigot? Il pensiero della Lazio sulla rescissione

RASSEGNA STAMPA - Ogni risparmio è buono per la Lazio. Lo hanno dimostrato i forti tagli sul monte ingaggi degli ultimi mesi: dalla cessione di giocatori con stipendi importanti fino alla rescissione con Gigot. Situazioni arrivate per necessità e volontà dei protagonisti coinvolti e che hanno alleggerito notevolmente il monte ingaggi del club.

A queste potrebbe presto aggiungersi anche il risparmio sull’ingaggio di Patric, con il quale si sta trattando la rescissione per permettere allo spagnolo di trasferirsi a Dubai con la maglia dell’Al-Ittifaq. Rimarrebbe così il solito Pellegrini tra i fuori lista di casa Lazio. La domanda, quindi, è quanto mai opportuna: è possibile anche per il terzino una soluzione alla Gigot?

La risposta, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è negativa. Non ci sono chance che si possa arrivare alla rescissione consensuale per Pellegrini. Il caso Gigot era differente, con il francese frenato da problemi fisici, così come differente è la vicenda Patric, pronto al trasferimento. Il terzino ha invece rifiutato l’ipotesi di un addio: una permanenza alla Lazio fino a fine contratto rimane l’ipotesi più probabile.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.