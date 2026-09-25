Italia, Di Lorenzo non ci sta: "Se già massacriamo la Nazionale..."

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Giovanni Di Lorenzo non ci sta a puntare il dito subito sulla Nazionale dopo il ko subito all’Olimpico contro il Belgio. Il capitano del Napoli, al termine del match, ha così commentato la sfida ai microfoni di Rai Uno: “Fischi? Sicuramente non fa piacere, ma dobbiamo accettarli. La squadra ha cercato di fare il massimo, dispiace perché volevamo partire bene nel girone e dobbiamo migliorare".

“Non è stata una bruttissima partita, in dei momenti abbiamo preso campo e poi le partite cambiano velocemente. È partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi e giovani e nella prima partita ci sta di sbagliare. Se torniamo subito a massacrare, non fa bene alla Nazionale. Abbiamo altre partite per fare meglio".

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