Lazio, Toscano: "Sono contento per Gattuso, sta facendo molto bene"

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Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Domenico Toscano ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A dopo cinque giornate. In particolare si è espresso sull'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica a pari merito con Inter e Roma (13 punti). Di seguito le sue parole in merito: “Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio”.