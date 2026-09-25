Lazio, Toscano: "Sono contento per Gattuso, sta facendo molto bene"
25.09.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Domenico Toscano ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A dopo cinque giornate. In particolare si è espresso sull'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica a pari merito con Inter e Roma (13 punti). Di seguito le sue parole in merito: “Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio”.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.