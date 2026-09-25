Lazio, Sutalo fa gruppo: l’iniziativa che coinvolge tutti i difensori

RASSEGNA STAMPA - Studia da leader della difesa Josip Sutalo. Il nuovo centrale della Lazio è visto da Gattuso e dal suo staff come il principale candidato a ereditare il ruolo che era stato di Romagnoli fino a pochi mesi fa.

Sarà Sutalo secondo i piani a guidare la linea difensiva biancoceleste e, allora, il nuovo difensore della Lazio già lavora per far gruppo insieme ai compagni di reparto. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera infatti il croato avrebbe lanciato una proposta agli altri difensori prima di partire per gli impegni con la nazionale.

Nello specifico, riporta il quotidiano, Sutalo avrebbe proposto di organizzare una cena solo con gli altri difensori della rosa della Lazio per conoscersi meglio, confrontarsi e affinare l’intesa.