Lazio, Sutalo fa gruppo: l’iniziativa che coinvolge tutti i difensori

25.09.2026 12:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sutalo fa gruppo: l’iniziativa che coinvolge tutti i difensori

RASSEGNA STAMPA - Studia da leader della difesa Josip Sutalo. Il nuovo centrale della Lazio è visto da Gattuso e dal suo staff come il principale candidato a ereditare il ruolo che era stato di Romagnoli fino a pochi mesi fa.

Sarà Sutalo secondo i piani a guidare la linea difensiva biancoceleste e, allora, il nuovo difensore della Lazio già lavora per far gruppo insieme ai compagni di reparto. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera infatti il croato avrebbe lanciato una proposta agli altri difensori prima di partire per gli impegni con la nazionale.

Nello specifico, riporta il quotidiano, Sutalo avrebbe proposto di organizzare una cena solo con gli altri difensori della rosa della Lazio per conoscersi meglio, confrontarsi e affinare l’intesa. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.