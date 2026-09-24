La Lazio è pronta a cambiare volto: ecco le gerarchie con il ritorno degli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo è un reparto destinato a cambiare volto una volta finita la sosta. L'emergenza ha portato Gattuso a rilanciare Belahyane, trasformando una necessità in una nuova soluzione. L'assenza contemporanea di Rovella e Cataldi ha infatti obbligato il tecnico a sperimentare, ma dopo la sosta avrà finalmente la possibilità di scegliere tra tre giocatori dalle caratteristiche differenti. Cataldi, già riaggregato prima della gara con il Milan, potrà tornare pienamente a disposizione insieme a Rovella.

Dall'infermeria sono attesi anche Dele-Bashiru e Marusic. Il nigeriano rappresenterà un'ulteriore alternativa a gara in corso, mentre il montenegrino, come riporta il Corriere dello Sport, una volta smaltito completamente il problema fisico dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia destra occupato in queste settimane da Floriani Mussolini

Anche Diogo Leite, arrivato da svincolato a settembre, è destinato a entrare nelle rotazioni al centro della difesa. Una concorrenza interna sempre più ampia, con più giocatori pronti a contendersi una maglia: è anche da qui che Gattuso vuole costruire una Lazio ancora più competitiva.