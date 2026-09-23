Lazio, è derby con gli olandesi della Roma. Taylor: "Neanche a cena..."

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Il derby della Capitale c'è tutto l'anno. L'ha capito subito Kenneth Taylor, arrivato alla Lazio lo scorso gennaio. Nella Roma ci sono tanti suoi amici olandesi, come per esempio Rensch. Ma non possono farsi vedere insieme in pubblico per le strade della città. Proprio di questo ha parlato il centrocampista, intervenuto ai microfoni di Voetbal Primeur dal ritiro della Nazionale degli Orange. Di seguito le sue parole.

"Tanti giocatori olandesi alla Roma e alla Lazio? Riusciamo a malapena a mangiare fuori insieme (ride, ndr.). I tifosi non sarebbero contenti se lo facessimo in pubblico. È stata la prima cosa che mi ha detto Rensch quando sono arrivato, che è una cosa che proprio non si fa. Qui alla Lazio anche Gudmundsson parla olandese".