Simonelli: "Orsato aiuta, che spettacolo in Serie A". E sulla Nazionale...

Fonte: ANSA

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(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Sono molto soddisfatto perché in Serie A vediamo più spettacolo per più tempo, è un campionato sempre più avvincente. Non ci sono 0-0. Offriamo un prodotto sempre più bello, dove tutto viene assegnato spesso alla fine". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine della presentazione della relazione annuale della commissione indipendente sul controllo dei costi dei club professionistici di calcio e basket.

A chi gli chiede se il protocollo Orsato abbia aiutato lo spettacolo, ammette che "ha aiutato molto, è stato un protocollo condiviso con noi. Molto positivo è stato anche l'incontro a Lissone dove nella sostanza si è stabilito che tutti siamo interessati ad avere omogeneità di giudizio".

Infine una battuta sulla nazionale: "Dobbiamo fare dei grandi auguri a Mancini, che ha avuto la forza di convocare tanti giovani che militano anche in campionati stranieri. Siamo tutti pronti a tifare Italia. Io vedrò tre delle quattro partite della nostra nazionale, questo è il sostegno della Serie A". (ANSA).