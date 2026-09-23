Nations League, Italia - Belgio: ecco chi dirigerà la gara

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cresce l’attesa in vista del debutto dell’Italia in Nations League. Gli Azzurri di mancini sfideranno il Belgio nella gara in programma venerdì 25 settembre all’Olimpico.

A dirigere il match sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn. Al VAR ci sarà Danlert mentre Muller sarà all’AVAR. IV Uomo Stegemann.

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