Nations League, Italia - Belgio: ecco chi dirigerà la gara
23.09.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Cresce l’attesa in vista del debutto dell’Italia in Nations League. Gli Azzurri di mancini sfideranno il Belgio nella gara in programma venerdì 25 settembre all’Olimpico.
A dirigere il match sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn. Al VAR ci sarà Danlert mentre Muller sarà all’AVAR. IV Uomo Stegemann.
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