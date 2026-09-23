Valentini: "Bisogna sottolineare la partenza della Lazio. Su Gattuso..."

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Il dirigente Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, e durante le sue dichiarazioni ha commentato l'avvio di campionato di alcune squadre, soffermandosi anche sulla partenza della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Bisogna sottolineare la partenza della Lazio del mio amico Gattuso. Sa tenere bene i piedi per terra e lo ha dimostrato".