Valentini: "Bisogna sottolineare la partenza della Lazio. Su Gattuso..."
23.09.2026 15:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Il dirigente Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, e durante le sue dichiarazioni ha commentato l'avvio di campionato di alcune squadre, soffermandosi anche sulla partenza della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Bisogna sottolineare la partenza della Lazio del mio amico Gattuso. Sa tenere bene i piedi per terra e lo ha dimostrato".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.