Lazio, oggi è il compleanno di Gabriele Sandri: il ricordo della società

23.09.2026 11:00 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, oggi è il compleanno di Gabriele Sandri: il ricordo della società

Il 23 settembre è un giorno particolare e malinconico per i tifosi della Lazio: oggi, infatti, Gabriele Sandri avrebbe festeggiato il suo 45° compleanno. Il suo sorriso è vivo nei cuori di tutti i tifosi biancocelesti che, a partire da quel maledetto 11 novembre, si impegnano a ricordarlo per l'eternità.

La società con un post sui social lo ha ricordato così: "Oggi avresti compiuto 45 anni. Gabriele sempre con noi".

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.