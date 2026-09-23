Lazio, oggi è il compleanno di Gabriele Sandri: il ricordo della società
23.09.2026 11:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Il 23 settembre è un giorno particolare e malinconico per i tifosi della Lazio: oggi, infatti, Gabriele Sandri avrebbe festeggiato il suo 45° compleanno. Il suo sorriso è vivo nei cuori di tutti i tifosi biancocelesti che, a partire da quel maledetto 11 novembre, si impegnano a ricordarlo per l'eternità.
La società con un post sui social lo ha ricordato così: "Oggi avresti compiuto 45 anni. Gabriele sempre con noi".
Oggi avresti compiuto 45 anni.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 23, 2026
Gabriele per sempre con noi 🩵️ pic.twitter.com/z8i7VJrJBu
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.