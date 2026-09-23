Lazio, Provstgaard titolare fisso. E ora affronta Haaland con la Danimarca

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RASSEGNA STAMPA - Provstgaard contro Haaland. Il centrale della Lazio sfiderà il super bomber norvegese in Nations League con la maglia della Danimarca. Visto l'infortunio di Christensen del Barcellona, infatti, il classe 2003 dovrebbe marcare il centravanti del Manchester City: "Ha una media di un gol a partita, però le sue squadre hanno anche perso. Tutti insieme dobbiamo trovare il modo per arginarlo", ha detto in patria nei giorni scorsi.

La convocazione in Nazionale maggiore è arrivata dopo la grande crescita in biancoceleste. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, era arrivato a gennaio 2025 con Baroni, ma la rivoluzione della difesa a Formello ha cambiato la sua posizione in rosa. Fin qui ha giocato 6 partite su 6 da titolare senza saltare neanche un minuto, come Mandas (540).

Numeri positivi nell'ultima vittoria a Venezia: 84 tocchi totali (11 nella trequarti avversaria) e 75 passaggi di cui 68 riusciti. È stato fondamentale per il gol dello 0-2, uscendo palla al piede e facendo partire l'azione. Ora dovrà difendere Haaland, poi dovrà difendersi dai compagni per tenersi il posto: "Non c’è nessuna gerarchia, abbiamo 4 centrali di una affidabilità incredibile", ha detto Gattuso sui centrali in rosa.