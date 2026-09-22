Lazio, la sorpresa è in difesa: da punto debole a certezza

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è una delle sorprese di questo avvio di campionato e, dentro la sorpresa biancoceleste, c’è anche il rendimento della difesa. Come ricorda Repubblica, era il reparto che destava più preoccupazioni dopo le partenze di Provedel, Gila e Romagnoli, invece Gattuso ha trovato risposte importanti sia tra i pali sia al centro della retroguardia. In cinque partite di campionato, infatti,m sono stati ottenuti tre clean sheet e subite tre reti.

Mandas, rimasto imbattuto in tre delle prime cinque giornate, è stato tra i portieri più convincenti di questo inizio di stagione. Davanti a lui Provstgaard si è preso il posto lasciato da Romagnoli, mentre per sostituire Gila si sono alternati Doekhi e Sutalo.

Entrambi hanno risposto presente: l'olandese ha neutralizzato diversi attaccanti avversari e fornito l'assist decisivo a Udine, mentre il croato, arrivato con una preparazione non completa, ha convinto prima contro il Milan e poi a Venezia, dove un intervento provvidenziale ha evitato il gol dell'1-0.