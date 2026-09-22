Lazio, l'attaccante misterioso: ora Noslin incide anche da titolare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio arriva alla sosta per le nazionali con molte più certezze rispetto a inizio campionato. La squadra di Gennaro Gattuso ha scoperto punti di forza che, forse, neanche lui era consapevole di avere. I biancocelesti sono reduci da cinque partite giocate in crescendo, con l'ultima contro il Venezia che è stato il primo passo falso (escluso il Mantova) a livello prestativo, ma che non ha compromesso la forza mentale e caratteriale dei giocatori. Questa Lazio è solida. Ha delle certezze su cui gettare le basi di questa stagione, ma anche delle novità che hanno lasciato molti sorpresi. Tra queste non si può non citare Tijjani Noslin.

L'EVOLUZIONE DI NOSLIN - L'attaccante olandese ha segnato due gol nelle ultime due partite. Il coraggioso colpo di testa contro il Milan in anticipo su De Winter e lo stacco aereo sul cross al bacio di Tavares contro il Venezia. Preferito a Pinamonti, non ancora al top della forma, l'attaccante misterioso della Lazio ha imparato a fare la differenza anche da titolare. Come riporta il Messaggero, nella passata stagione aveva segnato 4 gol con Maurizio Sarri: tutto da subentrato. In questa siamo già a 2, ma entrambi arrivati dal primo minuto. L'evoluzione di un attaccante ancora da scoprire.

INCOGNITA PER BARONI E SARRI - Incognita per tutti gli allenatori che sono passati per Formello dal 2024 (anche per quel Baroni che lo aveva lanciato a Verona), Noslin non ha mai avuto un ruolo definito e definitivo nella Lazio. Sarri lo schierava esterno a sinistra e, nella seconda parte della scorsa stagione, lo aveva trasformato in punta. Baroni, prima di lui, lo aveva lanciato come esterno destro, poi lo ha alternato tra la corsia mancina e attaccante.

IL MERCATO AIUTA GATTUSO - Gattuso aveva iniziato esprimendo perplessità sul suo ruolo. A facilitargli le scelte, però, è stato il mercato. Via Dia e Ratkov, dentro Gudmundssonn e Pinamonti. Noslin, sempre subentrato nei minuti finali come esterno sinistro, è diventato attaccante centrale e nel giro di pochi giorni, approfittando delle condizioni non al top dell'ex Sassuolo, è riuscito anche a prendersi la titolarità e a ripagarla con due reti decisive.