GOSSIP | Udinese, Okoye in coppia con Belen. Cosa succede
21.09.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Una serata di gossip a Milano. Belen Rodriguez è stata filmata in dolce compagnia mentre si trovava in discoteca. Con lei infatti c'era il portiere dell'Udinese Maduka Okoye, che fino a qualche settimana fa era molto vicino a Cardi B... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.