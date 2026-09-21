F1 | Ferrari, ad Austin si gioca molto più di quanto sembra
21.09.2026 12:03 di Giovanni Parterioli
La Ferrari prepara un finale di stagione che potrebbe pesare molto sugli equilibri presenti e futuri della squadra. A Maranello il lavoro sulla SF-26 continua senza sosta, mentre attorno a Frédéric Vasseur resta alta l’attenzione. Il prossimo appuntamento di Austin assume così un significato che va oltre il semplice risultato in pista. Tra sviluppo, pressioni interne e progetto 2027, il Cavallino si trova davanti a un passaggio particolarmente delicato.
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