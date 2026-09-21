"Situazione inaccettabile": il reclamo di una tifosa della Lazio a Venezia

RASSEGNA STAMPA - Settore ospiti sovraffollato, tifosi indirizzati al settore indipendentemente dal biglietto acquistato e disagi proseguiti anche al termine della gara. È quanto denunciato nel reclamo formale presentato da una tifosa laziale, Germana Buttinelli, alla redazione de Il Tempo e, per conoscenza, al Venezia, nel quale vengono contestate le modalità di gestione della vendita dei biglietti e dell'ingresso nel settore ospiti.

"Spett.le Venezia FC, Dr. Franco Pasqualato DG Venezia FC e Spett.li destinatari in copia conoscenza, intendo presentare formale reclamo per quanto accaduto in occasione di Venezia-Lazio del 19 settembre", inizia così il reclamo della tifosa biancoceleste, la quale ha poi continuato approfondendo la questione e sottolineando come il settore ospiti del Penzo da 1.000 ospiti è arrivato ad accoglierne ben 1.500. Indipendentemente dal settore acquistato, infatti, tutti i tifosi laziali sono stati convogliati lì: "Il risultato è stato un evidente sovraffollamento: persone stipate, scale occupate e, per molti, la concreta impossibilità di vedere regolarmente la partita. Una situazione che, oltre al mancato rispetto del titolo acquistato, pone seri interrogativi sulla sicurezza".

Dopo aver spiegato di come anche la gestione del post partita abbia creato dei disagi non indifferenti, la tifosa ha poi concluso: "Trovo inaccettabile che una gestione dichiaratamente finalizzata a gestirci meglio abbia prodotto sovraffollamento, mancato rispetto dei posti acquistati e ulteriori disagi anche al termine della partita. Chiedo pertanto un riscontro scritto e puntuale sulla decisione del GOS di ridurre la capienza a 500 posti, sulla successiva concentrazione circa 1.500 persone nel medesimo settore e sulle modalità con cui è stato gestito il deflusso finale. Cordiali saluti, Germana Buttinelli".