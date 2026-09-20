Lazio | "Uniti e umili": Mandas festeggia la vittoria da MVP - FT
20.09.2026 16:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Una partita da MVP per Mandas che, contro il Venezia, ha parato il rigore calciato da Yeboah, e non solo. L'estremo difensore della Lazio si è fatto trovare pronto in ogni incursione avvrersaria. All'indomani della vittoria, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del match del Penzo, per poi aggiungere: "Uniti, umili e con lo stesso spirito. Continuiamo insieme, Lazio. Grazie a tutti per gli auguri di compleanno e per tutto l'affetto". Di seguito il post:
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.