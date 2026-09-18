Nazionale, i convocati di Mancini: la scelta del CT su Zaccagni e Frattesi - FT
18.09.2026 18:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Sono stati resi noti in questo momento i nomi dei calciatori convocati dal neo-CT della Nazionale, Roberto Mancini, per i primi impegni in Nations League. La Lazio sarà rappresentata solamente da Frattesi, mentre è assente Mattia Zaccagni.
Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Pessina, Vicario
Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Mancini, Scalvini
Centrocampisti: Barella, Cristante, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Romano, Tonali
Attaccanti: Cambiaghi, F. P. Esposito, S. Esposito, Inacio, Kean, Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo, Zoma
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.