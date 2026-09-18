SETTORE GIOVANILE - Lazio, quattro biancocelesti convocati in Nazionale

Fonte: sslazio.it

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"Quattro giocatori biancocelesti rispondono alle convocazioni dei rispettivi Paesi", si legge su sslazio.it. Si tratta di calciatori del settore giovanile: Landi, Elena, Miloiu e Veridiano.

La Nazionale Italiana Under 18 torna in campo per ben quattro test match. Nella lista dei 34 convocati, il CT Daniele Franceschini chiama all’appello Jacopo Landi. L’attaccante biancoceleste classe 2009 è un punto saldo degli azzurrini e sarà impegnato nelle gare contro i pari età del Cile e della Danimarca in programma il 26 ed il 29 Settembre.

Torna protagonista anche l’Italia Under 17. Il CT Manuel Pasqual continua a fare affidamento su Michele Elena. Gli azzurrini classe 2010 disputano la prima edizione dell’Istria Youth Cup, in programma dal 26 Settembre al 6 Ottobre. L’Italia, inserita nel girone A, se la vedrà con i pari età di Turchia, Corea Del Sud ed Ucraina.

Ritorna in nazionale anche Alexandru Miloiu. Il difensore classe 2009 risponde alla convocazione della Romania Under 18. Il giocatore biancoceleste sarà impegnato dal 23 Settembre al 7 Ottobre nel ‘Four Nations Tournament’. La Romania affronterà le sfide con Turchia, Portogallo ed Uzbekistan.

Un’altra chiamata arriva dalla Grecia Under 17. Loukas Veridiano, il difensore classe 2009 risponde alla convocazione per il Round 1 di qualificazione all’Europeo Under 17. Il giocatore biancoceleste sarà protagonista dal 21 al 30 Settembre ed affronterà le sfide contro i pari età di Gibilterra, Islanda ed i padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina.