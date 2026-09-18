Venezia, Stroppa alla vigilia: "Lazio? Una delle più in forma. Ecco chi temo"

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Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domani sera al Penzo, ha risposto alle domande dei cronisti nel corso della consueta conferenza stampa. Ecco gli stralci più significativi del suo intervento:

Situazione non felice: come ha cercato di ricompattare la squadra?

"Sono d'accordo sulla classifica, dispiace per quanto fatto, ma il lavoro continua e deve continuare, lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. Quanto detto la settimana scorsa lo ribadisco, la squadra si allena con la testa giusta".

Dal punto di vista tattico cambierà qualcosa?

"No, per quello che dobbiamo mettere in campo il lavoro è identico alle altre volte, chiaramente preparandoci ad un avversario diverso e cercando le giuste contromisure".

Sulla Lazio?

"Una delle squadre più in forma del campionato, come si è visto anche soprattutto nel primo tempo contro il Milan. Ha giocatori che individualmente possono risolvere la partita in ogni momento. Ha giocatori importanti".

Quali sono i giocatori che teme maggiormente?

"Zaccagni, Frattesi e tanti altri giocatori che in questo momento stanno determinando".

Quanto ha pesato l'infermeria?

"A volte si cerca di mettere e puntare il dito su altre situazioni. Ci sono giocatori importanti fuori. All'inizio abbiamo lavorato per sostituire due terzi della difesa titolare. In questo momento abbiamo fuori Basic e Busio, due terzi del centrocampo titolare. Ma la squadra si allena bene e stiamo cercando di recuperare chi era indietro di condizione".

Dagasso recupera?

"No, Dagasso è fuori"

Lo zero in classifica è un macigno?

Lo è, anche se non voglio chiamarlo macigno perché ci sono delle cose positive nella prestazione e devo dire che la squadra si allena bene.

Juan Jesus può dare solidità dietro?

"Molto bene con la Fiorentina. Qua sono arrivati giocatori importanti ma purtroppo fuori condizione. Sono stato obbligato a farli giocare esponendoli a rischi. Come può essere per Juan Jesus, o Moreno che aveva crampi con la Fiorentina. Una situazione che è in rincorsa. Stiamo recuperando la situazione di chi c'è dietro, Juan Jesus ci può dare tanto".

Busio quanto è grave?

"Ogni volta che dico dei tempi poi magari si porta più in là. Pensavamo fosse molto più grave, spero che contro il Napoli possa essere a disposizione. Settimana più, settimana meno".