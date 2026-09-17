Lazio, Rocca: "Nessuna solidarietà a Lotito! Il suo problema è la postura..."

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha rilasciato un'intervista al Foglio ed è intervenuto sul presidente della Lazio Claudio Lotito, sempre più al centro delle contestazioni dei tifosi, soffermandosi poi anche sull'inchiesta della Procura di Roma che vede indagati Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani. Di seguito le sue parole: "Complotti? No, il problema di Lotito è la postura e la sua incapacità strutturale di comunicare con i tifosi".

Riguardo l'inchiesta: "Non uso mezzi termini ma non faccio nemmeno retropensieri. Sull’inchiesta bisogna aspettare la magistratura e le indagini. Solo loro hanno il compito di appurare quanto è successo e quanto c’è di vero. Se tutto si rilevasse una bufala, per cosa dovrei essergli solidale? Non penso che Masi e Maiolini siano coinvolti in questa vicenda. Loro li conosco. Bisignani l’ho conosciuto di recente, alla manifestazione del 2 luglio, ma penso la stessa cosa.".

Sulla partecipazione all'ultima manifestazione di Ponte Milvio: "Ci ritornerei, senza se e senza ma. E le dico che se questa vicenda avesse delle basi, cosa che mi auguro e sono sicuro che non abbia, si inserisce all’interno della rottura della tifoseria con il presidente. Non il contrario. Nessuno è in grado di manipolare 40-50 mila persone".

"Il dissenso arriva da lontano. Si è espresso male e in maniera volgare in più occasioni, si è rivolto ai tifosi dando loro degli 'stronzi'. È un dirigente sportivo, è un senatore. Non è questa la modalità. Siamo tutti esausti, tutti noi tifosi"

Infine, sul suo ruolo in politica: "Lotito è stato candidato non perché fosse un esperto di economia o geopolitica. Non mi pare che scriva analisi complesse su Limes. È stato candidato perché era presidente della Lazio! Probabilmente il presidente Berlusconi avrà pensato che ci fosse un consenso, cosa che Berlusconi è riuscito a mantenere nel corso di tutta la sua presidenza del Milan. Lotito magari lo voleva emulare, ma diciamo che non ci è riuscito...Di nuovo: torna la postura. Io non ho mai sentito il presidente Berlusconi rispondere al telefono dei tifosi e insultarli. Devi essere al di sopra di queste cose. Ma che livello di civiltà è?".