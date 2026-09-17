Lazio, Piscedda: "Pellegrini? Lo considero l'alternativa di Tavares. Non è l'ultimo degli ultimi"

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Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di RadioSei e ha espresso una considerazione in merito alla situazione di Luca Pellegrini, attualmente fuori lista, ritenendo il terzino della Lazio un profilo funzionale alla rosa di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Pellegrini è un buon calciatore, considerando la titolarità di Tavares lo considero l’alternativa. Non entro nel merito delle motivazioni che l’hanno portato ad essere messo fuori lista, anche in virtù dell’arrivo di Pedraza".

"E’ un giocatore che potrebbe fare il titolare nelle squadre dell’A2 del campionato. Non lo farei passare l’ultimo degli ultimi. Non è più un giovane, è un giocatore fatto. Il suo valore è quello, nella rosa della Lazio ci può stare e può fare la riserva a Tavares, in attesa di capire di più Pedraza. Magari essendo molto istintivo diventa fumantino e perdi di vista ciò che deve fare in campo".