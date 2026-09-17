Basic vuole esserci: tenta il recupero nella gara da ex contro la Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Il Venezia è in emergenza dopo l'infortunio di Busio e al Penzo arriva la Lazio, la squadra in cui tra alti, bassi e prestiti ha passato le ultime cinque stagioni. Per queste ragioni Toma Basic vuole esserci sabato sera, anche a costo di dover stringere i denti.

Il centrocampista croato non ha potuto dare una mano al Venezia in queste prime uscite a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori, ma è il primo interessato alla salvezza anche per motivi personali: il contratto triennale firmato da svincolato dopo l’addio alla Lazio si prolungherebbe fino al 2030 in caso di mancata retrocessione.

Siamo solo a inizio stagione, ma Basic ha una motivazione in più per esserci nella gara da ex contro la Lazio. E, come ricorda Il Gazzettino, dal campo di allenamento dei lagunari filtra fiducia in merito alla presenza del croato, alle prese con una fascite plantare che sembrerebbe essere in regressione e che potrebbe permettergli addirittura di partire titolare con il Venezia contro la sua ex squadra.