Lotito: “Ogni scelta per il bene della Lazio. Le scuse? Solo in un caso”

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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata sulle colonne del Corriere della Sera Claudio Lotito si sofferma anche sulla Lazio. Il presidente biancoceleste affronta il tema della richiesta di scuse e rivendica il proprio operato, lamentandosi esclusivamente di “scelte tecniche avallate in passato”.

Queste le sue parole: “Io chiedo scusa per una cosa di cui mi sento responsabile, per degli errori commessi, per esempio alcune scelte tecniche da me avallate in passato, non chiedetemi quali”.

E ancora: “Ai tifosi scrissi una lettera aperta e può accadere che alcune mie dichiarazioni siano state interpretate in modo diverso. Continuerò a lavorare anche per migliorare quest’aspetto. Ma sappiano tutti che ogni scelta che compio è sempre orientata esclusivamente al bene della Lazio”.