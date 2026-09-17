Lotito: “Ogni scelta per il bene della Lazio. Le scuse? Solo in un caso”

17.09.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lotito: “Ogni scelta per il bene della Lazio. Le scuse? Solo in un caso”
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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata sulle colonne del Corriere della Sera Claudio Lotito si sofferma anche sulla Lazio. Il presidente biancoceleste affronta il tema della richiesta di scuse e rivendica il proprio operato, lamentandosi esclusivamente di “scelte tecniche avallate in passato”. 

Queste le sue parole: “Io chiedo scusa per una cosa di cui mi sento responsabile, per degli errori commessi, per esempio alcune scelte tecniche da me avallate in passato, non chiedetemi quali”. 

E ancora: “Ai tifosi scrissi una lettera aperta e può accadere che alcune mie dichiarazioni siano state interpretate in modo diverso. Continuerò a lavorare anche per migliorare quest’aspetto. Ma sappiano tutti che ogni scelta che compio è sempre orientata esclusivamente al bene della Lazio”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.