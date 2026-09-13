Lazio, contatto Gattuso-Fabiani: il chiarimento dopo il Milan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Non è giusto che il direttore dica che l'obiettivo minimo è l'Europa. È una pressione che in questo momento non ci possiamo permettere", ha tuonato Gattuso dopo il Milan. Il riferimento è alle parole del direttore sportivo Fabiani in settimana: "Dobbiamo lavorare su questo percorso che abbiamo intrapreso per raggiungere l'obiettivo minimo di riportare la Lazio in Europa". Da qui si è aperto il caso sulla differenza di vedute del tecnico e del diesse sulla stagione della Lazio.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due si sono sentiti dopo la conferenza stampa dell'Olimpico. Gattuso era arrabbiato per il pareggio: sentiva di essere arrivato a un passo dalla vittoria. Fabiani gli ha fatto i complimenti per la prestazione della squadra, sottolineando che la parte più bella della gara sia stata proprio il secondo tempo, dove la Lazio ha saputo resistere nonostante le difficoltà. Le tante assenze non hanno aiutato; il Milan invece ha potuto attingere da una lunga panchina. I due erano d'accordo sul fatto che forse, con Dele-Bashiru e Rovella a disposizione, sarebbe potuta finire diversamente.

Il contatto tra i due non ha riguardato le eventuali tensioni del post partita o sull'Europa. Fabiani ha semplicemente sottolineato che non intendeva indicare l'Europa come "obiettivo minimo" della Lazio, ma solamente che l'obiettivo della squadra è quello di lottare e provare a tornare in Europa. Su questo, il direttore sportivo e Gattuso convergono completamente: entrambi sono consapevoli che, sulla carta, per investimenti e struttura, la Lazio parta dietro ad almeno sette squadre. E proprio da qui nasce la sfida per provare a sovvertire le gerarchie in classifica. Il confronto si è quindi chiuso nella totale condivisione delle rispettive posizioni e con stima reciproca: nessun caso e nessuna frizione.

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