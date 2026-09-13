Serie A, Napoli e Juve in campo: il programma della giornata

13.09.2026 13:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie A, Napoli e Juve in campo: il programma della giornata
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Dopo la vittoria del Cagliari sull'Atalanta di Sarri e i pareggi di Lazio - Milan e Genoa - Frosinone del sabato di Serie A, la giornata di oggi propone altre tre partite in programma. Di seguito gli orari delle gare:

LECCE - MONZA (Ore 15:00)

NAPOLI - BOLOGNA (Ore 18:00)

SASSUOLO - JUVENTUS (Ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.