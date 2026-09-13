Serie A, Napoli e Juve in campo: il programma della giornata
13.09.2026 13:15 di Simone Locusta
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Dopo la vittoria del Cagliari sull'Atalanta di Sarri e i pareggi di Lazio - Milan e Genoa - Frosinone del sabato di Serie A, la giornata di oggi propone altre tre partite in programma. Di seguito gli orari delle gare:
LECCE - MONZA (Ore 15:00)
NAPOLI - BOLOGNA (Ore 18:00)
SASSUOLO - JUVENTUS (Ore 20:45)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.