Ex Lazio | Pandev contro Lotito: "Ecco cosa gli direi" - VIDEO

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, ex calciatore di Lazio e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Crazy Calcio Show. Durante la stessa, c'è un siparietto in cui Pandev non le manda a dire a Lotito e fa intendere in poche parole che i rapporti non sono cambiati per niente: "Cena con Lotito? No. Cosa gli direi? Una parolaccia brutta", queste le parole dell'ex centravanti macedone. Di seguito il video.