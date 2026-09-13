Ex Lazio | Pandev contro Lotito: "Ecco cosa gli direi" - VIDEO
13.09.2026 09:30 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Goran Pandev, ex calciatore di Lazio e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Crazy Calcio Show. Durante la stessa, c'è un siparietto in cui Pandev non le manda a dire a Lotito e fa intendere in poche parole che i rapporti non sono cambiati per niente: "Cena con Lotito? No. Cosa gli direi? Una parolaccia brutta", queste le parole dell'ex centravanti macedone. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.