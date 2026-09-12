Giaccherini: "Lazio al top nel primo tempo, bella reazione del Milan"
12.09.2026 22:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un tempo a testa all'Olimpico per Lazio e Milan che hanno regalato gol e spettacolo. Prima il doppio vantaggio biancoceleste con Cancellieri e Noslin, poi nella ripresa ecco il Milan con la doppietta di Moreira.
Alla fine della gara questo il pensiero di Emanuele Giaccherini a Dazn: "Bella Lazio nel primo tempo, bella reazione del Milan con i cambi che hanno fatto la differenza".
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