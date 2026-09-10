Italia, arriva la nomina di Malagò a Immobile: ecco in quale ruolo

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L’ex bomber della Lazio Ciro Immobile è stato nominato capo delegazione della Nazionale Under 16 in vista del doppio e prestigioso test contro la Spagna in programma martedì 15, alle ore 17.00, e giovedì 17 settembre alle ore 11.00. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha fortemente voluto Immobile come capo delegazione della selezione azzurra allenata da Giovanni Costantino.

"È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”, queste le parole di Immobile.

Queste invece quelle di Malagò che ha spiegato così la scelta: “Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole. A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia”.

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