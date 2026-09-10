Canovi: “Lazio, c’è una cosa che mi piace. Il calcio italiano…”
10.09.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Intervenuto ai microfoni di Tuttomwercatoweb, l’operatore di mercato Alessandro Canovi fa un punto sulle operazioni fatte dalle squadre di Serie A.
C’è tempo anche per un rapido passaggio sulla squadra di Gattuso, con Canovi che non ha dubbi: “Mi piace il centrocampo della Lazio”.
In generale, sul calcio italiano spiega: “Dà un senso di impotenza mentale: è questione di attitudine, se giochiamo come vent’anni fa non andiamo da nessuna parte”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.