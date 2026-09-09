Lazio, Leite ha le idee chiare: il messaggio a Gattuso

"Mi sono preparato per questo, per entrare in competizione. Sarà il mister a scegliere, io mi devo far trovare pronto". Ha le idee chiare Diogo Leite, pronto a mettersi in gioco con la maglia della Lazio. Il portoghese si è presentato alla stampa in conferenza, ha parlato di obiettivi ma ha tenuto a precisare: "Non mi piace troppo parlare di me, preferisco che siano gli altri. Ci metterò impegno e dedizione, darò tutto per la maglia. Arrivare agli obiettivi di squadra significa anche ottenere obiettivi personali".

Poi, su Gattuso e il ruolo: "Vengo da una difesa a 5, ma ho giocato anche a 4, mi sento comodo con entrambi i moduli. Non ho parlato col mister della parte tattica, ho visto le partite della Lazio, mi sento pronto per andare almeno in panchina".

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