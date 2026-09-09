Lazio, Leite e il rapporto con Doekhi: "È stato importante per la mia decisione"

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio, pronto a iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Gattuso. Il portoghese si è presentato in conferenza stampa e a proposito di Doekhi, suo ex compagno ai tempi dell'Union Berlino, ha raccontato: "Lui è stato importante per la mia decisione, ci ho parlato, avevamo parlato della possiblità di giocare ancora insieme. Succederà alla Lazio e di questo sono felice".

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