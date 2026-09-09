Calciomercato Lazio | Idea Brozovic per la Juventus: la decisione del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Juventus è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Sono ben nove i giocatori bianconeri che hanno accusato problemi fisici, tra cui Locatelli, che dovrà stare ai box per 5-6 mesi per un intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. Oltre al suo capitano, a centrocampo Spalletti dovrà fare a meno di Thuram, con McKennie e Sarr che sono in recupero dai rispettivi problemi.

Vista la situazione, è cominciata a circolare una voce secondo la quale la Juventus avesse intenzione di ricorrere al tesseramento di un calciatore svincolato. Nella lista il nome di maggior richiamo è quello di Marcelo Brozovic, che in estate ha concluso il suo contratto con l’Al-Nassr e ha già lavorato con Spalletti all’Inter. Il croato nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Lazio, anche se le richieste di ingaggio e di commissione alla firma sembrerebbero non rientrare nei parametri dei biancocelesti.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com la Juventus non interverrà sul mercato degli svincolati. Il club bianconero ha già inserito tutti e 17 i giocatori over nella lista Serie A e non è intenzionata a bruciare uno slot. Sarà così battuta la soluzione interna, che porta a Augusto Owusu, centrocampista classe 2005 della NextGen, già convocato contro il Milan e destinato ad avere più spazio nell’immediato futuro.