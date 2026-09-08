Lazio, Di Marzio svela tutto: “Ecco la situazione con Brozovic”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due slot liberi in lista e, tra le tante, la suggestione Marcelo Brozovic ancora in piedi in casa Lazio. La gara con l’Udinese ha dimostrato la possibilità di rinunciare a un centrocampista a gara in corso per schierare Gudmundsson sulla trequarti, opzione però poco funzionale quando ci sarà da difendere. Nonostante ciò, però, il nome dell’ex nerazzurro è destinato a rimanere un miraggio al momento per i biancocelesti. L’imperativo arriva dalle richieste del giocatore: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Brozovic chiede un contratto da 6 milioni netti a stagione più 2 milioni alla firma. Cifre impensabili per la società biancoceleste.