Lazio, Gattuso impazzisce dopo il gol: "Devo scusarmi con il dottore"

Al termine della partita tra Lazio e Udinese, vinta dalla sua squadra con i gol di Frattesi e Gudmundsson, è intervenuto Gennaro Gattuso in conferenza stampa per commentare il mach. Il tecnico biancoceleste ha raccontato anche un aneddoto sulla sua esultanza: "Devo scusarmi col dottore, sono stato un po' aggressivo dopo il gol (ride ndr)".

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_