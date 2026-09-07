Udinese, Ebosse in conferenza: "Noi in calo, serviva cambiar gioco. La Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Enzo Ebosse, al termine della sconfitta della sua Udinese contro la Lazio, ha commentato in conferenza stampa il risultato maturato al Bluenergy Stadium nella sfida valida per terza giornata di Serie A.

Il match:

"Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare".

Blackout anche mentale?

"Quando vedi stanchezza devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi per migliorare in futuro".