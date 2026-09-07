Udinese, Ebosse in conferenza: "Noi in calo, serviva cambiar gioco. La Lazio..."
07.09.2026 23:17 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Enzo Ebosse, al termine della sconfitta della sua Udinese contro la Lazio, ha commentato in conferenza stampa il risultato maturato al Bluenergy Stadium nella sfida valida per terza giornata di Serie A.
Il match:
"Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare".
Blackout anche mentale?
"Quando vedi stanchezza devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi per migliorare in futuro".
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.