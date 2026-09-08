Gudmundsson in conferenza: "Per Gattuso gioco ovunque, darò tutto per la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Albert Gudmundsson, che ha deciso la sfida di oggi contro l'Udinese, ha commentato la vittoria della sua Lazio nel corso della consueta conferenza stampa. Ecco le parole del neo-acquisto dalla sala stampa del Bluenergy Stadium:

Gol vittoria all'esordio:

"Dopo il gol ero molto felice, non solo per me ma anche per la vittoria di squadra. So che come dice il mister posso giocare dove serve, darò il meglio per la squadra".

A chi lo dedichi?

"Il gol per me è stato veramente speciale, specialmente perché è stato il gol vittoria. Sono stato felice di vedere i tifosi della Lazio supportarci e poter festeggiare con loro".