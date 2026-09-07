Lazio, Guðmundsson a LSC: "Vittoria che porta entusiasmo. Contro il Milan sfida importante"

Pronti via, non poteva esserci esorido migliore per Guðmundsson con la maglia della Lazio. Il nuovo acquisto dei biancocelesti ha infatti segnato la sua prima rete in maglia biancoceleste regalando anche il successo alla squadra di Gattuso contro l'Udinese. Al termine della sfida ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante".

"Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara quella con il Milan sarà un test molto bello e importante".

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