Udinese - Lazio, Floriani esulta per la vittoria: il messaggio ai tifosi - VIDEO

È festa biancoceleste al Bluenergy Stadium di Udine, la Lazio ha battuto in rimonta la squadra di Runjaic grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson. L'entusiasmo è alle stelle e via social, Floriani Mussolini ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: "Ciao ragazzi, questi tre punti sono per voi. Forza Lazio sempre, daje!".

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